Московский «Локомотив» выступил с заявлением по поводу допуска болельщиков на матч с «Арсеналом» в первом туре РПЛ-2021/22. Как сообщает пресс-служба, клуб пока не располагает информацией о том, смогут ли зрители посетить игру.

«Мы надеялись получить эти данные все последние дни, но даже сегодня, меньше чем за двое суток до игры, мы не можем предоставить вам корректную информацию о проходе на стадион на матч с .Арсеналом». Клуб ожидает получить финальное разъяснение от надзорных органов в течение пятницы», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, «Локомотив» примет «Арсенал» в субботу, 24 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

По итогам прошлого сезона «железнодорожники» заняли третье место в турнирной таблицы РПЛ, «Арсенал» стал 14-м.