В Токио (Япония) сегодня, 23 июля, состоится церемония открытия летних Олимпийских игр. Мероприятие стартует в 14:00 по московскому времени и будет проходить без зрителей.

Посмотреть церемонию в прямом эфире можно будет на Первом канале. Также она будет показана на российском ТВ в записи в 21:30 мск.

Первой на арену Национального стадиона традиционно выйдет делегация сборной Греции, затем команды будут выходить в алфавитном порядке. Последней на арене появится японская делегация. После этого спортсмены, тренеры и официальные лица примут присягу, и Игры будут считаться открытыми.

Знаменосцами сборной России, выступающей в нейтральном статусе, станут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.