Российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин будут исполнять новый произвольный танец под саундтрек из фильма о Ромео и Джульетте. Об этом рассказала тренер дуэта Елена Кустарова.

«При выборе музыки мы остановились на саундтреке к одному из последних фильмов о Ромео и Джульетте. Эта вечная и всегда выигрышная тема. Для нашего дуэта это будет интересный опыт. Такими на льду их еще никто не видел», – приводит слова Кустаровой РИА «Новости».

Напомним, Скопцова и Алешин являются чемпионами мира среди юниоров, а также победителями юниорского финала Гран-при. В прошлом сезоне они выступили на этапе Гран-при Rostelecom Cup, где заняли третье место.

Также в минувшем сезоне фигуристы победили на двух этапах Кубка России и завоевали бронзовые медали чемпионата страны.