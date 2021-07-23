В Токио (Япония) сегодня, 23 июля, состоится церемония открытия летних Олимпийских игр. Мероприятие стартует в 14:00 по московскому времени и будет проходить без зрителей.

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Церемония будет проходить на Национальном стадионе. Первой на арене появится делегация сборной Греции, последней — Япония. Российская команда будет выступать в нейтральном статусе, без национальных флага и гимна. Знаменосцами команды станут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

После того, как на стадионе появятся все делегации, спортсмены, тренеры и официальные лица примут присягу, и Игры будут считаться открытыми.

Олимпиада будет проходить в период с 23 июля по 8 августа.