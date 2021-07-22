Олимпийская сборная России, которая будет выступать в Токио-2020 под флагом ОКР, вошла в тройку самых тестируемых перед Играми команд.

Как рассказал гендиректор Международного агентства тестирования (ITA) Бенджамин Коэн, больше всего допинг-тестов сдали спортсмены из России, США и Китая.

«Не буду скрывать, что российские спортсмены находятся в группе риска в связи с событиями предыдущих лет. Планы тестирования основаны на оценке рисков. Мы учитываем ряд факторов. Это особая методика. Она позволяет нам определять риски в конкретном виде спорта и в каждой стране», — приводит слова Коэна Reuters.

По словам Коэна, в течение года российские спортсмены тестировались по различным программам международных федераций. Специалист подчеркнул, что организация делает все возможное, чтобы поймать мошенников и защитить честность соревнований.

Напомним, завтра, 23 июля, в Токио состоится церемония открытия летней Олимпиады. Соревнования продлятся до 8 августа.