Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала результаты опроса ВЦИОМа, согласно которым 97% россиян не знают отечественных спортсменов, которые выступят на Играх в Токио.

«Посмотрите, сколько места в газетах уделено футболу и хоккею. Ну еще и фигурному катанию из-за скандалов. СМИ освещают только определенные виды спорта. Так почему люди должны знать?» — приводит слова Журовой RT.

Экс-спортсменка пояснила, что биатлон любят за счет Дмитрия Губерниева, а остальные виды спорта либо не транслируют, либо показывают в такое время, что никто не может их посмотреть.

Напомним, завтра, 23 июля, в Токио (Япония) состоится церемония открытия летних Олимпийских игр, которые продлятся до 8 августа.