«Милан» собирается провести очередной раунд переговоров по трансферу полузащитника ЦСКА Николы Влашича. Об этом сообщает журналист Луис Джирарди в «Твиттере».

Как утверждает источник, итальянский клуб свяжется с «армейцами» в понедельник, 26 июля.

Ранее Влашич поставил руководство ЦСКА в известность о том, что хочет покинуть команду в нынешнее трансферное окно. До этого «армейцы» хотели отдать хорвата в «Милан» на правах аренды с обязательством последующего выкупа, однако сделка сорвалась. «Россонери» были готовы заплатить за игрока 25 миллионов евро, в то время как ЦСКА потребовал 30 млн.

Напомним, Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды. Позднее «армейцы» выкупили его за 15,7 миллиона евро.