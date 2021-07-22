Художественный гимнаст Кристофер Бенитес отреагировал на пост олимпийской чемпионки Татьяны Навки о мужчинах, занимающихся художественной гимнастикой.

Ранее Навка выложила в инстаграм фрагмент выступления Бенитеса с лентой и заявила, что увиденное вызывает у нее культурный шок.

Бенитес оставил комментарий под этой публикацией. «Начни уважать. Нет слов, чтобы описать, какой ты плохой спортсмен и плохой человек, у тебя гнилое сердце», – написал он по-русски.

После того, как Навка высказала свое мнение о мужской художественной гимнастике, её раскритиковали некоторые известные спортсмены, в числе которых оказались фигуристка Габриэла Пападакис и экс-фигуристка Оксана Баюл. Тогда Навка объяснила, что не хотела никого задеть своим высказыванием, но, по ее мнению, между мужчинами и женщинами должно быть отличие. «Я считаю, что мой ребенок должен расти в здоровом обществе», — сказала Навка.