«Сочи» стартовал с победы в Лиге конференций, Дриусси может продолжить карьеру в США. Эти и другие новости дня — в дайджесте Nevasport за 22 июля.

«Сочи» выиграл первый матч Лиги конференций

«Сочи» обыграл азербайджанский клуб «Кешля» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. По голу забили Родригао, Кристиан Нобоа и Максим Барсов. Ответная игра состоится в Баку 29 июля.

Дриусси может уйти в клуб MLS

Аргентинский нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси в нынешнее трансферное окно может перейти в один из клубов MLS. По информации источников, игрок может продолжить карьеру в клубе Дэвида Бэкхема «Интер Майами».

Кудряшов подписал новый контракт с «Антальяспором»

Российский защитник Фёдор Кудряшов подписал новый контракт с «Антальяспором». Соглашение подписано по схеме «один плюс один»: оно рассчитано на сезон, но подразумевает продление еще на один год.

Влашич объявил о желании покинуть ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич сообщил руководству клуба, что хочет сменить команду в нынешнее трансферное окно. Ранее армейцы вели переговоры с «Миланом», но запросили за игрока слишком большую сумму, и переход не состоялся. Однако итальянцы планируют провести еще один раунд переговоров.

Бразилия обыграла Германию на старте олимпийского турнира

Сборная Бразилии по футболу обыграла Германию на старте олимпийского турнира в Токио. Игра завершилась со счетом 4:2. В составе Бразилии хет-триком отметился нападающий Ришарлисон, автором еще одного мяча стал Паулинью. Игрок «Зенита» Малком вышел на замену на 65-й минуте.

Фанаты «Зенита» хотят бойкотировать матч с «Химками»

Объединение «Ландскрона» выступило с обращением к болельщикам и фанатам «Зенита» по поводу предстоящего выездного матча 1-го тура РПЛ с «Химками». Представители движения просят всех неравнодушных бойкотировать выезд на гостевую трибуну из-за отсутствия нормальной организации и дискриминации невакцинированных фанатов клуба.