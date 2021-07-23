На Играх-2020 в Токио установлен первый олимпийский рекорд, сообщает пресс-служба соревнований. Произошло это в состязаниях по стрельбе из лука. В женском квалификационном турнире кореянка Ан Сан набрала 680 очков.

Предыдущий рекорд Олимпиады был установлен в 1996 году украинкой Линой Герасименко (673 очка).

В тройку лидеров квалификации вошли ещё две кореянки, при этом они также побили рекорд Герасименко: Чан Минхэ (677) и Кан Чхэ Ен (675).

Среди россиянок лучшей стала Ксения Перова, занявшая восьмое место с 664 очками. Елена Осипова — 22-я (651), Светлана Гомбоева — 45-я (630).

Гомбоева во время выступлений из-за перегрева потеряла сознание.

1/32 финала в стрельбе из лука пройдёт 27-29 июля, остальные стадии, вплоть до финала, состоятся 30 июля.