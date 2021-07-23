Россиянка Светлана Гомбоева потеряла сознание во время квалификационного турнира Олимпиады в Токио в стрельбе из лука. Как сообщает официальный Телеграм-канал ОКР, ей стало плохо из-за жары

«Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Светлане подошли врачи из других команд – Италии, Великобритании, США, — рассказал тренер сборной России по стрельбе из лука Станислав Попов. — Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли. Надеемся, что все будет хорошо. Получается, что не выдержала – целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота».

Гомбоева набрала 630 очков и заняла 45-е место. В 1/32 финала она встретится с Габриэлой Шлессер из Нидерландов. Ещё две россиянки Ксения Перова и Елена Осипова заняли восьмое и 22-е место соответственно, набрав 664 и 651 очко. Их соперницами станут австралийка Элис Ингли и малазийка Сякиера Машайих.

«Мы с Еленой как раз отходили от щитов, обсуждали наш результат. Повернулись – смотрим, что кто-то лежит, — вспомнила Перова. — Поняли, что это Света, побежали быстрее к ней. Скорее всего это солнечный удар. Здесь очень жарко, асфальт прямо печет. Волнение, конечно, тоже присутствует, но все-таки главная причина – погода. Ее увезли доктора».

Перова также добавила, что здоровью Гомбоевой ничто не угрожает, сейчас она чувствует себя хорошо.