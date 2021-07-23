В Токио завершился заключительный этап эстафеты олимпийского огня. Последним факелоносцем эстафеты до церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр стал актёр театра кабуки Канкуро Накамура VI.

Факелу с огнём предстоит преодолеть дистанцию на стадионе во время церемонии открытия, которая стартует сегодня в 14:00 по московскому времени. Кто станет факелоносцем на стадионе, пока что держится в тайне.

Эстафета олимпийского огня стартовала 25 мая. Забег в Токио проходил в закрытом режиме без зрителей из-за пандемии коронавируса. Исключения составили отдалённые и малонаселённые территории. Во время одного из таких этапов зрительница попыталась потушить огонь из водяного пистолета в знак протеста против проведения Игр во время пандемии.

21 июля стартовали первые предварительные соревнования Олимпиады. Сами Игры официально откроются 23 июля и завершатся 8 августа.