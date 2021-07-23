Российский боксёр Мурат Гассиев завоевал чемпионский пояс WBA Asia в супертяжёлом весе. Он победил немца Михаэля Валлиша техническим нокаутом в четвёртом раунде.

Их поединок стал главным событием вечера бокса в Москве. Бой прошёл на волейбольной арене «Динамо». Во время четвёртого раунда Гассиев нанёс Валлишу несколько тяжёлых ударов в корпус и голову. Немец хотел продолжить бой, но судья решил остановить поединок.

27-летний Гассиев провёл на профессиональном ринге 29 поединков, в которых одержал 28 побед (21 нокаутом) и потерпел одно поражение. На счету 35-летнего Валлига 22 победы (15 нокаутом) и 5 поражений, включая сегодняшнее.