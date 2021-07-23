Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) проведёт очередное заседание по поводу восстановления в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), сообщает World Athletics. В нём примут участие представители рабочей группы по восстановлению международного статуса ВФЛА во главе с Руне Андерсеном, пройдёт оно 28-29 июля в Токио.

Итоги заседания будут оглашены 29 июля на специальной пресс-конференции.

ВФЛА была лишена членства в World Athletics (тогда — ИААФ) в 2015 году на основании расследования о допинге в российской лёгкой атлетике. После этого временное отстранение продлевалось около 15 раз. Российские легкоатлеты вынуждены выступать под нейтральным флагом и подавать индивидуальные заявки на старты в международных турнирах.

В 2020 году World Athletics приостановило выдачу разрешений из-за причастности руководства ВФЛА к допинговому делу Данила Лысенко, обвиняемого в подделке медицинских документов. В 2021 году выдача была возобновлена, однако на крупные международные соревнования года, включая стартующую сегодня Олимпиаду, россияне смогли выставить не более 10 атлетов.