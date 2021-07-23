«Сочи» в официальном Инстаграме опубликовал видео из раздевалки после победы во втором раунде квалификационного турнира Лиги конференций над азербайджанской «Кешлей». Российская команда дебютировала в новом еврокубке, разгромив соперника 3:0.

На видео игроки с тренерским штабом празднуют выигрыш, а в конце видео кто-то кричит «Зенит».

В составе сочинцев выступают шесть бывших игроков «Зенита»: Николай Заболотный, Эмануэль Маммана, Данила Прохин, Артур Юсупов, Ибрагим Цаллагов и Кристиан Нобоа.

Ответный матч «Кешля» — «Сочи» состоится в Баку 29 июля.