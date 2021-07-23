Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала о создании документального фильма «За пределом». Его сняла польский режиссёр Марта Прус о подготовке гимнасток к Олимпиаде-2016. По словам Мамун, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова была очень недовольна фильмом и хотела запретить его показ.

«Вообще не понимаю, как Ирина Александровна дала добро на создание фильма и настолько близко подпустила съемочную группу. Думаю, в 2014-м, когда подписывали контракт, никто не осознавал, во что мы ввязались, — цитирует «Спорт-Экспресс» Мамун. — Ну а после Олимпийских игр, когда Ирина Александровна была в Израиле, Марта приехала к ней показать финальную версию. Ирину Александровну хватило на несколько минут…

Сказала: «Я не буду это смотреть! Собирайте вещи и уезжайте!» В те дни я была на связи с Мартой, переживала за ее детище. Думала: «Господи, почти три года съемок — и все впустую?!» Когда «За пределом» вышел в прокат, Ирину Александровну начали критиковать. Она расстроилась, даже хотела выкупить права на фильм, чтобы его нигде не показывали».

Тем не менее, фильм вышел в прокат. На популярном аггрегаторе зрительских кинорецензий IMDB его оценка составляет 7,4.