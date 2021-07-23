В Английской премьер-лиге вводится обязательная вакцинация от коронавируса, сообщает La Repubblica. Футбольная ассоциация (ФА) приняла решение, что все, кто посещает стадионы АПЛ, обязаны пройти две дозы вакцинации до 1 октября.

Сезон АПЛ стартует 13 августа матчем «Брентфорд» — «Арсенал».

Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

По последним данным процент вакцинированных в Великобритании состявляет 67,96 процента.

По информации Worldometers, всего в Великобритании выявлено 5 602 321 случай заражения коронавирусом. 128 980 человек умерли, у 1 045 808 болезнь находится в активной стадии.