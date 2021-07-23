Главный врач олимпийской сборной России Андрей Жолинский рассказал о состоянии российской лучницы Светланы Гомбоевой. Во время квалификационного турнира Олимпиады-2020 она почувствовала себя плохо и потеряла сознание.

«Светлана почувствовала себя плохо, получив тепловой, а скорее солнечный удар во время проведения квалификационного раунда по стрельбе из лука. Причина понятна, на фоне высокой температуры окружающей среды — сейчас на солнце +38 — в совокупности с высокой влажностью это дало результат, — сказал Жолинский в интервью пресс-службе ОКР. — Сейчас она чувствует себя хорошо. Мы её осмотрели, она отдыхает, уверены, что такого больше не повторится. Сейчас скорректируем режим гидратациии, водный режим, питьевой режим, режим сна и отдыха, и она будет готова к соревнованиям. Всё нормально, она под присмотром. У нас хороший коллектив врачей».

О состоянии здоровья высказалась и сама лучница.

«Всем привет! На время Олимпиады я перестала вести свою страничку. Но ситуация так сложилась, что многие сейчас за меня переживают. Чувствую себя нормально, сильно болит голова. Стрелять я могу! И буду!» — написала Гомбоева в сториз Инстаграма.

Гомбоева набрала 630 очков и заняла в отборе 45-е место. В 1/32 финала она встретится с Габриэлой Шлессер из Нидерландов. Ещё две россиянки Ксения Перова и Елена Осипова заняли восьмое и 22-е место соответственно, набрав 664 и 651 очко. Их соперницами станут австралийка Элис Ингли и малазийка Сякиера Машайих.