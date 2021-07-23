«Спартак» на официальном YouTube-канале презентовал новый комплект формы на сезон-2021/22.

Принципиальных отличий от стандартных футболок у столичной команды нет: «Спартак» дома по-прежнему будет играть в красной форме с белой горизонтальной полосой. Выездна форма команды также стандартная: белая с красной полосой.

В сезоне-2020/21 «Спартак» занял второе место в чемпионате России, уступив «Зенит», и попал в отборочный турнир Лиги чемпионов. Летом красно-белых принял новый тренер — португалец Руй Витория сменил немца Доменико Тедеско.

Под руководством Руя Витории «Спартак» выиграл летний товарищеский турнир Кубок Париматч премьер, одержав в трёх матчах три победы с разностью в четыре мяча каждая. Сезон РПЛ красно-белые откроют 24 июля выезздным матчем с «Рубином».