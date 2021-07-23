Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пожелал спортсменам из Санкт-Петербурга удачи на Олимпиаде в Токио. На официальном сайте администрации города опубликовано его обращение к атлетам.

«Сегодня в Петербурге проживает 52 олимпийских чемпиона. В Токио наш город будут представлять 37 атлетов в 17 видах спорта, — говорится в обращении Беглова. — Значительную группу составляют пловцы, мастера гребного, парусного и велосипедного спорта. Все вы упорно тренировались и готовились к главному в вашей жизни старту. Уверен, вы сильны духом и громко заявите миру о нашем любимом городе. Желаю всем вам, всем российским олимпийцам, проявить характер и сильный спортивный настрой. Успеха всем вам в Токио».

В этом году на Олимпиаду в Токио отправятся 37 петербуржцев в 17 видах спорта. Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.