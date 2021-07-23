В России по данным на пятницу, 23 июля, выявлено 23 811 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно официальной статистики, опубликованной на сайте стопкоронавирус.рф, общее число заражений в стране составляет 6 078 522 случаев.

За прошедшие сутки от последствий коронавируса скончались 7965 человек.

Выписаны по состоянию здоровья — 22 547 человек, из них выписаны в Петербурге — 1 937 человек.

В общей сложности за время пандемии было проведено более 161,4 млн тестов. За все время пандемии коронавируса скончались 152 296 жителей России, еще 5 450 004 человека благополучно перенесли болезнь.

В Москве за прошедшие сутки количество новых случаев заражения составило 3425. В Санкт-Петербурге по-прежнему держится высокий уровень заболеваний – 1940 человек оказались с подтвержденным диагнозом инфицирования. В Московской области за последние 24 часа выявлено 1965 случаев.