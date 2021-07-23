Судя по всему, полугодовая сага «Дриусси уходит из «Зенита» близится к своему завершению. Аргентинец с большой вероятностью покинет сине-бело-голубых и перейдёт в клуб Дэвида Бэкхема «Интер Майами». Этот трансфер означает не только то, что команде придётся искать усиление в атаке, но и освободившуюся легионерскую вакансию. В Российской премьер-лиге с прошлого сезона действует лимит «8+17». У «Зенита» останется 7 иностранцев: защитники Дуглас Сантос (Бразилия), Деян Ловрен (Хорватия) и Ярослав Ракицкий (Украина), полузащитники Вилмар Барриос (Колумбия) и Вендел (Бразилия), а также нападающий Малком (Бразилия). Nevasport – о кандидатах на восьмую легионерскую позицию в составе чемпионов России.

Якуб Сверчок (28 лет, «Пяст»). 23 матча, 15 голов в чемпионате Польши

Самым логичным вариантом после ухода нападающего для «Зенита» выглядит покупка нападающего. В России не так много подходящих кандидатов на замену Дриусси. Весной всплыли слухи о возможной аренде в «Зенит» игрока атакующей группы «Аталанты» Алексея Миранчука, но, судя по всему, дальше слухов в не самой авторитетной прессе дело не пошло.

А вот интерес к Сверчку – другое дело. Форвард способен, как и Дриусси, сыграть и на острие, и в оттяжке. В прошлом сезоне он стал вторым бомбардиром чемпионата Польши, и «Пяст» выкупил его у «Лудогорца» за рекордные для себя 1 миллион евро. По данным польской прессы, этот выкуп может стать не усилением, а финансовой инвестицией. «Зенит» готов выложить за 28-летнего форварда в три раза больше. Кстати, именно Сверчок забил за Польшу в товарищеском матче с Россией в июне этого года (1:1).

Джованни Симеоне (25 лет, «Кальяри»). 33 матча, 6 голов в чемпионате Италии

Второй иностранный нападающий, интерес к которому приписывают «Зениту», — сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне. За него говорит и более юный возраст, и опыт игры в более сильном чемпионате. Однако Симеоне, в отличие от Сверчка, не универсальный форвард. Он действует преимущественно на острие, а опыта игры на других позициях у футболиста «Кальяри» почти нет. Позиции Азмуна и Дзюбы в атаке петербуржцев выглядят незыблимыми. Захочет ли Семак рисковать и брать форварда, чтобы снова получить жалобы по поводу игры «на дерьмовой позиции»?

Артуро Видаль (34 года, «Интер»). 23 матча, 1 гол в чемпионате Италии

В Петербурге может разорваться главная трансферная бомба летнего трансферного окна в России. Чемпион Италии звёздный Артуро Видаль может продолжить карьеру в «Зените». Победители РПЛ не оставляют надежд найти этим летом чистую «десятку» уровня того же Данни. За переход говорит и контракт Видаля: он истекает летом следующего года, и начинающий экономить «Интер», вероятно, будет не прочь избавиться от дорогостоящего актива, не имеющего железного места в основе.

Но за ветерана сборной Чили с «Зенитом» готов поспорить «Бешикташ». Турция давно стала местом, где топовые игроки могут сверкнуть в последний раз перед пенсией, и для Видаля этот вариант выглядит поперспективнее и покомфортнее. Всё же привыкшему к Испании и Италии Видалю будет проще адаптироваться к турецкому климату, чем к русскому.

Хакан Чалханоглу (27 лет, «Милан»). 33 матча, 4 гола в чемпионате Италии

Ещё одним претендентом на роль «десятки» может стать Хакан Чалханоглу. Его агент уже опровергал слухи об уходе хавбека из «Милана», но ситуация может резко поменяться: красно-чёрные уже практически подписали Николу Влашича у ЦСКА, и позиции Хакана могут пошатнуться.

Джонатан Та (25 лет, «Байер»). 27 матчей, 1 гол в чемпионате Германии

Недавно в СМИ появилась новость об интересе «Зенита» к немецкому защитнику Джонатану Та. Игрок он молодой, но при этом уже достаточно опытный. Не первый год играет в бундеслиге, провёл уже 13 матчей за сборную Германии и съездил на Евро-2016. Однако данное приобретение пока выглядит маловероятным. Та – центральный защитник, а на эту позицию у петербуржцев уже есть легионеры Ракицкий и Ловрен плюс выкупленный у «Ростова» россиянин Чистяков. Вряд ли кто-то из иностранцев захочет сидеть на лавке, а предпосылок к переходу на игру в три защитника у «Зенита» вроде бы нет.

Вратарь

Теоретически вакансию легионера может заполнить вратарь. Андрей Лунёв ушёл в «Байер», и у «Зенита» остался только один реальный претендент на место в воротах – Михаил Кержаков. Есть ещё 18-летний Даниил Одоевский, но вряд ли петербуржцы будут рисковать и проводить сезон с ветераном и необстрелянным юниором.

Неплохой кандидатурой на роль основного голкипера выглядит финн Лукаш Градецки как раз из «Байера». Вратарь отлично провёл Евро-2020, даже несмотря на невыход финнов из группы.

Правда, информации об интересе «Зенита» к Градецки и вообще вратарям-легионерам, пока не было. Гораздо вероятнее подписание «паспортиста»: всё же сейчас брать иностранца на позицию, где ему не будет гарантировано место в составе, рискованно. Вдруг Кержаков будет играть уверенно. Гораздо вероятнее переход из «Рубина» Юрия Дюпина, в котором заинтересован сам Сергей Семак. Впрочем, совсем исключать эту вероятность всё же не стоит.

Основное движение на трансферном рынке начнётся, как обычно, во второй половине августа. Нас, вероятно, ждут новые трансферные слухи, связанные с «Зенитом». В конце концов, усиление на фланги обороны им тоже не помешает: сейчас на эти позиции у команды недостаточно футболистов для игры на несколько фронтов. Как окончательно будет выглядеть состав «Зенита» на сезон, узнаем уже в сентябре.