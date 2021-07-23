Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси принёс публичные извинения главному тренеру команды Сергею Семаку. В декабре прошлого года во время стрима он пожаловался, что его ставят на «дерьмовую позицию».

Аргентинец вспомнил, что осенью 2018 года тренер перевёл его на левый фланг атаки, поскольку с той позиции Дриусси лучше отдавал передачи. Однако самому футболисту хотелось играть на острие.

«Потом пришел Азмун, у них с Дзюбой получилась отличная связка – никаких вопросов, что меня ставили на другую позицию, — приводит sports.ru слова Дриусси. — Но с мыслью об отсутствии голов я так и не справился. Поэтому и случился тот самый стрим. Прошло несколько месяцев, а публично я еще не просил прощения у Семака. Кажется, сейчас лучший момент».

По информации СМИ, форвард в ближайшее время покинет «Зенит». Скорее всего, он продолжит карьеру в клубе MLS «Интер Майами», совладельцем которого является Дэвид Бэкхем.