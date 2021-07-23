Неизвестный злоумышленник сообщил о минировании в Санкт-Петербурге зданий двух судов, четырёх торговых центров, а также «Газпром Арены», сообщает 78.ru. На почту управления ФСБ по Москве пришло электронное письмо от человека, представившегося «паханом»,

Полицейские осмотрели Арбитражный и Конституционный суды, ТРЦ «Европейский», «Галерея», «Питер» и «Радуга», а также стадион на Крестовском острове. Взрывных устройств обнаружено не было. В настоящее время поднимается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Десятью днями ранее, 13 июля 2021 года, неизвестный заявил о минировании всех школ и детских садов Петербурга. Полицейским пришлось проверить 1500 объектов.