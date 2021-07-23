Главный тренер молодёжной сборной Германии по футболу Штефан Кунц не возглавит национальную команду России, утверждает «Спорт-Экспресс». По информации источника, переговоры с 58-летним немецким специалистом зашли в тупик.

В настоящее время Кунц находится в Токио, где его команда играет в олимпийском футбольном турнире. В первом туре немцы проиграли Бразилии 2:4.

Ранее сообщалось, что Кунц является приоритетным вариантом для Российского футбольного союза. Помимо него, рассматриваются кандидатуры главного тренера «Ростова» Валерия Карпина и бывшего наставника «Рубина» Курбана Бердыева.

Пост главного тренера сборной России остаётся вакантным с 8 июля после отставки Станислава Черчесова.