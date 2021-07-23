Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов раскритиковал участие в Олимпиаде-2020 трансгендеров и спортсменов нетрадиционной ориентации. В Играх в Токио примет участие тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард, которая раньше была мужчиной.

«Ну кто будет смотреть на этих гомосеков и трансгендеров сумасшедших? В женских видах спорта участвуют мужики, а лесбы — в мужских, — приводит Sport24 слова Милонова. — Это вообще ни в какие ворота не лезет. Больше Олимпиад не будет, так как дальше — больше. Если мир не одумается, можно Российский Олимпийский комитет просто расформировывать и заниматься русской традиционалистской Олимпиадой».

Милонов также вспомнил исполнителя Томаса Нойвирта, который в сценическом образе дрэг-квин Кончиты Вурст выиграл Евровидение в 2014 году.

«Тут на Олимпиаде десятки этих Кончит выступают, — добавил Милонов. — С детства мы воспитываемся, что Олимпиада — это что-то хорошее. Вот и увидят наши подростки там этих «хороших» гомосеков. Так быть не должно».