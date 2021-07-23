Сборная России на Олимпиаде получила официальный хэштег. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, в соцсетях выступление россиян будет обозначаться хэштегом «We will ROC you». Напомним, что из-за решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) Россия не допущена до участия в Играх-2020. Выступать россияне будут под названием «Сборная Олимпийского комитета России» (ROC Team).

«Это из американской песни. Переводится «Мы вас разгромим». Раз нам такую аббревиатуру одобрили, значит символизм — стараться всех побеждать», — сказал Лавров.

На самом деле, Лавров немного ошибся. Песня «We will rock you» не американская: она принадлежит британской рок-группе Queen, а перевод её скорее не «мы вас разгромим», а «мы вас раскачаем». Впрочем значений у слова «rock» может быть несколько.