Серебряный призёр Олимпиады-2018 Шома Уно в новом сезоне представит программу под музыку Майкла Джексона. Пока неизвестно, будет ли она использована для показательного номера или новой короткой программы.

Презентует номер Уно на следующей неделе в рамках шоу The Ice.

Шома Уно, помимо серебра Игр в Пхёнчхане, завоёвывал серебряные медали чемпионатов мира-2017 и 2018, выигрывал чемпионат четырёх континентов-2019, брал серебро турнира в 2018 и бронзу — в 2017 году. Кроме того, в составе сборной Японии Уно выиграл командный ЧМ-2017, взял серебро в 2019 и бронзу в 2021 году.

На ЧМ-2021 Уно занял четвёртое место, уступив американцу Нэйтану Чену и соотечественникам Юме Кагияме и Юдзуру Ханю.