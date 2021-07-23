Олимпийская чемпионка 1992 года гимнастка Оксана Чусовитина была лишена права нести флаг сборной Узбекистана на церемонии открытия Олимпиады-2020. Изначально 46-летняя атлетка должна была стать знаменосцем вместе с боксёром Бобо-Усмоном Батуровым, однако в последний момент их заменили на тхэквондистку Нигору Турсункулову и боксёра Баходира Жалолова.

Ранее Чусовитина заявила, что её не уведомили о замене в роли знаменосца. В НОК Узбекистана пояснили, что решили дать ей отдых.

«Участие в церемонии открытия занимает много времени, необходимо на протяжении большого количества времени стоять на ногах, а затем поздно возвращаться в отель. Чусовитина примет участие в отборочном турнире 25 июля, а Батуров — 29 июля, в связи с этим было принято решение о смене знаменосцев», — цитирует ТАСС представителя НОК.

Чусовитина входит в Книгу рекордов Гиннесса как единственная гимнастка, участвовавшая в семи Олимпиадах. Игры в Токио станут для неё восьмыми. Она завоевала золото Барселоны-1992 в командном турнире и серебро Пекина-2008 в опорном прыжке.