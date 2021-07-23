Легкоатлет сборной Швейцарии Карим Хуссейн отстранён от участия в Олимпиаде-2020 в Токио, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Швейцарии. Бегун сдал положительный допинг-тест, показавший в его организме препарат никетамид и метаболит N-этилникотинамида.

Дисциплинарная палата швейцарского НОК отстранила Хуссейна на девять месяцев.

Сам Хуссейн признал свою вину и заявил, что препарат содержался в леденцах «Гли-корамин», которые принимал от усталости при физических нагрузках.

По словам 32-летнего легкоатлета, он планирует вернуться в спорт после отстранения.

Хуссейн должен был выступить на Олимпиаде на коронной дистанции на 400 м с барьерами. В 2014 году он выиграл в этой дисциплине золото чемпионата Европы, а в 2016-м взял бронзу.