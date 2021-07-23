Олимпийская сборная России приняла участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Токио. Из-за решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) россияне вынуждены выступать под названием «Команда ОКР» под флагом Олимпийского комитета России.

На параде сборных на олимпийском стадионе в Токио знамя ОКР несли олимпийская чемпионка-2016 по фехтованию Софья Великая и олимпийский чемпион-2012 по волейболу Максим Михайлов.

На Олимпиаде-2020 выступят 329 россиян в 27 видах спорта. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.