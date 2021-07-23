Баскетбольный «Зенит» на официальном сайте объявил об уходе разыгрывающего Кевина Пангоса. 28-летний баскетболист покидает клуб в связи с истечением срока соглашения.

«Индивидуальные награды и статистические рекорды не могут стоять рядом с тем, как послушно выглядел мяч в руках Канадского волшебника. Вне паркеты были сотни фотографий с болельщиками, десятки интервью и съемок. Спасибо за этот праздник, Кей! Удачи тебе в будущем!» — говорится на официальном сайте «Зенита».

Ранее сообщалось, что Пангос решил продолжить карьеру в НБА. В сезоне-2020/21 Пангос провёл 39 матчей в Евролиге, в которых в среднем набирал 13,5 очка, делал по 2,0 подбора и 6,7 передачи. «Зенит» впервые в истории вышел в плей-офф Евролиги, где уступил бывшему клубу Пангоса «Барселоне». Также в его карьере были «Гран-Канария» и «Жальгирис». По итогам розыгрыша Евролиги Пангос был включён в первую сборную звёзд турнира.