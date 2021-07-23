Российский футбольный арбитр Павел Кукуян рассказал об ошибке, допущенной в матче чемпионата России между «Спартаком» и «Амкаром».

Игра состоялась в 2017-м году, в концовке Кукуян ошибочно не назначил пенальти за фол на игроке пермяков Брайане Идову.

«Это был мой второй матч в премьер-лиге и первый на таком большой стадионе, с топ-командой. В том моменте мне, возможно, не хватило опыта. Да, контакт там был, но Идову его красиво усилил, кульбит исполнил. Для меня в тот момент это было симуляцией. Но как только после матча мы зашли в судейскую и посмотрели два раза повтор, и уже без оценки инспектора понял, что я ошибся», — приводит слова Кукуяна Sport24.

Та встреча проходила в Москве и завершилась вничью со счетом 0:0. По итогам сезона-2017/18 «Спартак» стал третьим в турнирной таблице РПЛ, «Амкар» — 13-м. Однако в следующем сезоне пермяки не сыграли в чемпионате России, поскольку по окончании турнира клуб был расформирован.