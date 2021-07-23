Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поддержала российских спортсменов, которые выступят на летних Олимпийских играх в Токио (Япония).

Сегодня, 23 июля, состоялась официальная церемония открытия Олимпиады.

«Сейчас очень непростое время, но давайте пожелаем нашей сборной, которая совсем скоро выйдет на Олимпийскую арену на открытие, здоровья, выдержки, терпения и, конечно же, новых рекордов. Болеем за наших в Токио!» – сказала Медведева.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была состояться еще прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса ее пришлось перенести на нынешнее лето. Соревнования будут проходить в период с 23 июля по 8 августа.

На церемонии открытия знаменосцами российской команды, выступающей под флагом ОКР, стали волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.