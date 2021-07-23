Российская яхтсменка Анна Хворикова выразила недовольство тем, что не попала в число участников делегации на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.

На своей странице в «Инстаграме» она опубликовала историю с фото, на котором смотрит церемонию по телевизору.

«А потом оказалось, что можно было и больше 20 человек. Спасибо, команда», — написала спортсменка.

Напомним, торжественная церемония открытия Олимпиады состоялась сегодня, 23 июля. Знаменосцами российской команды, которая выступает под флагом ОКР, стали волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.

В общей сложности на Олимпиаде-2020 выступят 329 россиян в 27 видах спорта. Соревнования, пернесенные с прошлого года, пройдут с 23 июля по 8 августа.

