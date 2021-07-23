Олимпийские игры в Токио официально стартовали: сегодня, 23 июля, на Национальном стадионе в японской столице состоялась церемония открытия. Первые комплекты наград будут разыграны уже завтра, а российская команда, выступающая под флагом ОКР, рассчитывает завоевать от 50 до 60 медалей.

Ожидается, что такой результат позволит рассчитывать на место в топ-3 неофициального медального зачета. Однако в Рио-2016 россияне взяли 55 медалей, но в первую тройку не попали — стали четвертыми, отстав от Китая аж на 15 наград. Реально ли повторить результат пятилетней давности с учетом того, какие потери мы понесли в легкой и тяжелой атлетиках? Nevasport разбирается, в каких дисциплинах нам точно гарантированы медали.

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что Россию без наград не оставят синхронистки и художественные гимнастки. Олимпийские чемпионки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко должны взять золото в дуэте, а в командных соревнованиях Россия будет традиционным фаворитом. Гимнастки Дина и Арина Аверины должны принести стране золото и серебро личного первенства, а также стать чемпионками в составе команды.

Очень медалеёмким получится турнир по плаванию, в котором будет разыграно аж 37 комплектов наград. Главная звезда российской команды Юлия Ефимова пропустит свою коронную дистанцию 200 м брассом, так как неудачно выступила в национальном отборе. Однако от неё можно ожидать успеха на стометровке — в этой дисциплине Юлия стала второй в Рио-2016, а затем повторила результат на ЧМ-2019. Но и дистанция 200 м брассом должна принести России медаль, только не у женщин, а у мужчин — Антон Чупков выиграл на ней по два чемпионата мира и Европы подряд. Аналогичными успехами может похвастаться Евгений Рылов на дистанции 200 м на спине — в Токио он точно войдет в число претендентов на награды. Не стоит забывать и про Климента Колесникова, который в мае нынешнего года два раза переписал мировые рекорды. От него можно ожидать медалей в стометровках.

Больше всего наград — 48 комплектов — будет разыграно в соревнованиях по легкой атлетике, однако Россию в связи с тяжелым положением ВФЛА представят всего десять спортсменов. В команду попали лучшие из лучших, поэтому шансы на медали у нас точно будут. Сейчас прыгун в высоту Илья Иванюк делит лучший результат сезона в мире (2,37 метра), а Михаилу Акименко покорялась высота 2 метра 33 сантиметра. Анжелика Сидорова в этом году прыгнула на 4 метра 91 сантиметр — похвастаться более высоким результатом может лишь американка Кейт Нэджиотт. А вот шансы Марии Ласицкене оценить не так просто: весной она получила травму, затем вернулась и выиграла два турнира, показав при этом далеко не лучший результат. Сможет ли она потягаться с Ярославой Магучих, которая стабильно прыгает за 2 метра?

Сборная России имеет сильный состав в мужской спортивной гимнастике: в Токио прибыли чемпионы двух последних мировых первенств в личном многоборье — Артур Далалоян (2018) и Никита Нагорный (2019). Они смогут побороться за награды высшей пробы, но и в других дисциплинах у России будут шансы на медали. Также очень вероятно призовое место в командном многоборье, которое в 2019-м году покорилось нам впервые за 28 лет.

Как всегда россияне войдут в число фаворитов в соревнованиях по борьбе. В олимпийскую команду вошли несколько чемпионов мира 2019 года: Заур Угуев, Гаджимурад Рашидов, Заурбек Сидаков, Абдулрашид Садулаев, Муса Евлоев и Наталья Воробьева. Кроме того, можно рассчитывать и на призовые места в боксе, где честь страны будут отстаивать четыре действующих чемпиона мира Андрей Замковой (до 69 кг), Глеб Бакши (до 75 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) и Земфира Магомедалиева (до 81 кг).

Совершенно непредсказуемым получится теннисный турнир, с которого снялись сразу несколько представителей мировой элиты — Надаль, Федерер, Тим, Берреттини и др. Однако в Токио выступит первая ракетка мира Новак Джокович, который станет главным соперником россиянина Даниила Медведева. Но и Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов тоже вправе рассчитывать на высокий результат. Также не стоит забывать, что Карацев сыграет в миксте с Еленой Весниной — совсем недавно они вместе дошли до финала «Ролан Гаррос». А Анастасия Павлюченкова на том же турнире остановилась в шаге от трофея в женском разряде.

Традиционно сильны россияне и в фехтовании. Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян в Токио не выступит, но и без неё состав не будет выглядеть слабым. Команду представит действующая чемпионка мира Инна Дериглазова и опытная Софья Великая, которой доверили роль знаменосца на церемонии открытия. Кроме того, именно россиянки стали победительницами последнего мирового первенства в двух командных дисциплинах — рапире и сабле.

В командных дисциплинах наша страна не может похвастаться максимальным представительством: на игры не отобрались ни мужская, ни женская баскетбольные команды, поэтому следить за Россией в баскетболе можно только в турнире 3х3. Однако будет любопытно понаблюдать за волейболистами: в начале лета они сенсационно не пробились в плей-офф Лиги наций, которую до этого выиграли дважды подряд. Смогла ли команда Туомаса Саммельвуо в короткий срок решить проблемы и провести работу над ошибками? Оценить состояние команды можно будет уже завтра в игре с Аргентиной.

Не должна ускользнуть наша медаль и в пляжном волейболе: Россию представят действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.

Что касается гандбола, наша страна будет представлена только в женском турнире — мужчины в третий раз подряд не отобрались на Олимпиаду. Зато девушки являются золотыми медалистками Рио-2016, а в нынешней команде сыграют аж восемь гандболисток из того состава. Правда, на Евро-2020 россиянки стали лишь пятыми.