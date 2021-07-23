«Ростов» на своем поле примет «Динамо» в матче первого тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра будет проходить в Ростове-на-Дону сегодня, 23 июля, и начнется в 20:00 по московскому времени.

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Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. В роли его ассистентов выступят Владислав Назаров и Арам Петросян. Резервным рефери назначен Евгений Буланов.

По оценкам экспертов, фаворитом с небольшим преимуществом сегодня будет «Динамо». В межсезонье москвичи усилились защитником Диего Лаксальтом, до этого выступавшим за «Селтик» на правах аренды из «Милана». «Ростов» арендовал у бело-голубых нападающего Николая Комличенко.