Российский голкипер Андрей Лунёв провел дебютный матч за «Байер». Сегодня, 23 июля, он впервые защищал ворота своей новой команды в товарищеской игре против «Фрайбурга», которая завершилась вничью со счетом 0:0.

Лунев начал матч на скамейке запасных, а в перерыве вышел на замену вместо Лукаса Градецки.

Напомним, Лунёв присоединился к «Байеру» на правах свободного агента после того, как истек его контракт с петербургским «Зенитом».

Голкипер выступал за «Зенит» с 2017 года. Всего за питерский клуб Андрей провёл 118 матчей, в которых пропустил 100 голов и сделал 47 шатаутов. На счету Лунёва также 7 матчей в составе сборной России.

В прошедшем сезоне леверкузенский «Байер» занял 6 место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 52 очка в 34 матчах.