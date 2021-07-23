Сборная России по футболу по-прежнему остается без главного тренера. После провала на Евро-2020 Станислав Черчесов был отправлен в отставку, и с того момента РФС ведет поиск подходящего специалиста.

В числе основных кандидатов на вакантную должность называются Курбан Бердыев и Штефан Кунц. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ сравнили шансы двух тренеров.

По мнению экспертов, Штефан Кунц имеет больше шансов стать сменщиком Черчесова в сборной России: его назначение оценивается 55,5% вероятности. Бердыев возглавит национальную команду с 25-процентной вероятностью.

Также букмекеры напомнили, что на пост в сборной России претендуют Валерий Карпин, Сергей Семак и Леонид Слуцкий, однако их шансы оцениваются невысоко.