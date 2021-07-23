Нападающий «Герты» Джон Кордоба перешел в «Краснодар». Как сообщает пресс-служба российской команды, все формальности уже урегулированы, игрок подписал контракт на четыре года — до 30 июня 2025-го.

«Быки» уже заявили новичка для участия в Российской Премьер-Лиге. В воскресенье подопечные Виктора Гончаренко проведут выездную встречу с «Уралом».

В минувшем сезоне Кордоба отыграл 21 матч в немецкой Бундеслиге. По оценке портала «Трансфермаркт», стоимость 28-летнего футболиста составляет 15 миллионов евро. Игрок является воспитанником клуба «Энвигадо», также он защищал цвета «Эспаньола», «Гранады», «Майнца» и «Кёльна».

«Краснодар» в минувшем сезоне занял десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко в 30 турах.