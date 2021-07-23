Хоккейные клубы СКА и «Сочи» произвели обмен игроками, в результате которого состав армейцев пополнился форвардом Иваном Володиным, а к южанам присоединился нападающий Артём Николаев.

Контракт Николаева будет действовать до 30 апреля 2022 года, соглашение носит двусторонний характер.

У Володина уже есть опыт выступления за петербургский клуб. В прошлом сезоне он отыграл пять матчей за основной состав СКА в КХЛ, после чего перешел в «Сочи». За сочинцев нападающий сыграл 18 матчей регулярного чемпионата, в которых забросил три шайбы и отдал три результативные передачи.

В активе Николаева семь матчей за СКА и два ассистентских очка.

По итогам прошлого сезона армейцы стали вторыми Западной конференции и вышли в плей-офф, где в полуфинале уступил ЦСКА.