Продажа билетов на чемпионат России по фигурному катанию-2022 стартует в понедельник, 26 июля. Об этом сообщает Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга.

Напомним, предолимпийский турнир будет проходить в период с 21 по 26 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге. Принимать соревнования будет спортивный комплекс «Юбилейный».

В последний раз Северная столица принимала чемпионат России в декабре 2017 года.

Национальный турнир традиционно является отборочным на чемпионат Европы. По итогам континентального первенства будет определен состав команды на Олимпийские игры-2022 в Пекине. Сборная России, напомним, выступит в нейтральном статусе.