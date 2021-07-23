Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поддержала российских спортсменов, которые выступят на Олимпийских играх в Токио.

В связи с пандемией коронавируса соревнования будут проходить без зрителей. Как отметила Загитова, поддержка болельщиков очень важна для любого спортсмена — она дает почувствовать, что ты не один.

«Я хочу поддержать всех ребят, которые едут на Олимпиаду от России! Будьте уверены, вы сможете защитить честь нашей страны, принести нам всем и себе победу. От всей души, ребята! Мы — с вами! Россия в наших сердцах и вся энергия нашей поддержки направлена к вам!» — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Олимпиада в Токио должна была состояться еще прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса ее пришлось перенести на нынешнее лето. Соревнования будут проходить в период с 23 июля по 8 августа.

На церемонии открытия знаменосцами российской команды, выступающей под флагом ОКР, стали волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.