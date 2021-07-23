Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала церемонию открытия летней Олимпиады в Токио, которая состоялась сегодня, 23 июля.

По словам Тарасовой, она получила большое удовольствие от просмотра торжественной церемонии.

«Во-первых, важно отметить — все шли вместе. Слово «вместе» — очень уместно, потому что мы всегда все вместе. Весь мир шёл на открытие Олимпийских игр в Токио — и наши тоже шли, причём прекрасно одетые. Надеемся, что они будут выигрывать всё, на что рассчитывают», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Тарасова подчеркнула, что будет болеть за всех представителей России, но особенно — за художественную гимнастику.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была состояться еще прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса ее пришлось перенести на нынешнее лето. Соревнования будут проходить в период с 23 июля по 8 августа.

На церемонии открытия знаменосцами российской команды, выступающей под флагом ОКР, стали волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.