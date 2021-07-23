Состав «Крыльев Советов» пополнили нападающие Максим Глушенков и Сергей Пиняев.

Как сообщает официальный сайт клуба, Глушенков присоединился к команде на правах аренды, соглашение рассчитано на один сезон. В прошлом сезоне выступал за «Химки» и забил два гола в 11 матчах чемпионата России.

16-летний Пиняев, ранее выступавший за «Чертаново», подписал с «Крыльями Советов» трехлетний контракт. В минувшем сезоне ФНЛ он принял участие в 30 матчах, забил два мяча и сделал пять результативных передач. Его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt составляет 800 тысяч евро.

Напомним, «Крылья Советов» начнут новый сезон РПЛ домашним матчем против грозненского «Ахмата», который состоится в воскресенье, 25 июля, в 19:00 мск.