Российские теннисисты Даниил Медведев, Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова сегодня, 24 июля, стартуют на Олимпийских играх в Токио в одиночном разряде.
Первым соперником Медведева, посеянного под вторым номером, станет представитель Казахстана Александр Бублик. Спортсмены встретятся на центральном корте, их матч начнется не ранее 6:30 по московскому времени.
Аслан Карацев, получивший 11-й номер посева, в первом круге встретится с американцем Томми Полом. Начало матча запланировано на 8:00 мск.
Анастасия Павлюченкова получила 13-й номер посева, её первой соперницей станет итальянка Сара Эррани, которой предоставили «уайлд кард».
Наш план — 50 медалей. Кто из спортсменов точно не подведёт Россию на Олимпиаде в Токио?
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