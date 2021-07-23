Российские теннисисты Даниил Медведев, Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова сегодня, 24 июля, стартуют на Олимпийских играх в Токио в одиночном разряде.

Первым соперником Медведева, посеянного под вторым номером, станет представитель Казахстана Александр Бублик. Спортсмены встретятся на центральном корте, их матч начнется не ранее 6:30 по московскому времени.

Аслан Карацев, получивший 11-й номер посева, в первом круге встретится с американцем Томми Полом. Начало матча запланировано на 8:00 мск.

Анастасия Павлюченкова получила 13-й номер посева, её первой соперницей станет итальянка Сара Эррани, которой предоставили «уайлд кард».