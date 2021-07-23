На летних Олимпийских играх в Токио стартуют теннисные соревнования в парном разряде у мужчин и женщин. Сегодня, 24 июля, матчи первого круга проведут российские дуэты Андрей Рублев/Карен Хачанов и Вероника Кудерметова/Елена Веснина.

Первыми соперниками Рублева и Хачанова станут американцы Раджив Рам и Фрэнсис Тиафо. Матч начнется не ранее 08:00 по московскому времени.

Кудерметова и Веснина в первом круге сыграют с представительницами Германии Лаурой Зигемунд и Анной-Леной Фридзам. Начало встречи запланировано на 09:30 мск.

Напомним, Олимпийские игры в Токио будут проходить в период с 23 июля по 8 августа.