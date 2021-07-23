Олимпийский огонь в Токио (Япония) погас примерно через час после официальной церемонии открытия Игр.

Об этом сообщает корреспондент Sport24 Константин Лесик в «Твиттере». Журналисты и организаторы делали фото на фоне факела, однако он резко потух.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была состояться еще прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса ее пришлось перенести на нынешнее лето. Соревнования будут проходить в период с 23 июля по 8 августа.

На церемонии открытия знаменосцами российской команды, выступающей под флагом ОКР, стали волейболист Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.