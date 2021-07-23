Мужская сборная России по волейболу встретится с командой Аргентины в первом матче олимпийского турнира в Токио. Игра состоится сегодня, 24 июля, на «Ариаке Арене» и начнется в 08:20 по московскому времени.

В олимпийском турнире принимают участие 12 команд, разделенных на две группы. Россияне попали в группу В, где их соперниками также станут сборные Бразилии, Туниса, США и Франции.

В плей-офф выйдут восемь команд — по четыре из каждой группы.

Напомним, незадолго до Олимпиады сборная России выступила в Лиге наций, где сенсационно не смогла выйти в плей-офф. До этого подопечные Туомаса Саммельвуо дважды подряд завоевывали золотые медали турнира.

Российские волейболисты пропустили церемонию открытия Игр, чтобы подготовиться к сегодняшней встрече. На торжестве присутствовал только Максим Михайлов, которому доверили роль знаменосца.