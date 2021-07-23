Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси договорился о расторжении контракта с клубом, утверждает журналист TNT Sports Николас Дистасио.

Накануне появилась информация, что аргентинский футболист может продолжить карьеру в «Интер Майами». Также интерес к 25-летнему Дриусси проявляет его родной клуб «Ривер Плейт».

Дриусси защищает цвета «Зенита» с 2017 года, сине-бело-голубые купили его у «Ривер Плейт» за 15 миллионов евро. На данный момент «Трансфермаркт» оценивает стоимость аргентинца в 7,5 миллионов. Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В составе «Зенита» Дриусси трижды выиграл чемпионат России, один раз взял Кубок страны и два раза — Суперкубок